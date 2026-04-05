Nell' inferno delle baby gang di Foggia

A Foggia, la presenza delle baby gang rappresenta un problema rilevante, con episodi che attirano l’attenzione delle forze dell’ordine. Mentre i dati nazionali indicano una diminuzione delle segnalazioni di minorenni coinvolti in attività illegali nel 2023, nella città pugliese si registrano situazioni di maggiore gravità. Le autorità continuano a monitorare il fenomeno, che si manifesta in comportamenti aggressivi e atti di vandalismo.

Giovani violenti, armati e spregiudicati: cominciano per gioco, noia o spavalderia, fino a diventare nuova linfa per la Quarta Mafia Se i dati nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza parlano di una "fisiologica oscillazione" della criminalità minorile, con una lieve flessione del 4,15% nelle segnalazioni nel 2023, tuttavia esiste un quadrante geografico dove le statistiche cedono il passo a un'emergenza sociale senza precedenti. Quello spicchio d’Italia porta il nome di Foggia. Secondo il report ‘(Dis)armati’ di ‘Save the Children’, effettivamente, la violenza giovanile in Capitanata non è affatto un fenomeno marginale o di marginalità, ma un elemento identitario strutturato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Uno Mattina, gaffe di Claudia Conte: "Quello che emerge per quanto riguarda le gang bang... Le baby gang, i maranza" - VIDEOGaffe della portavoce dell'Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile Claudia Conte in diretta a Uno Mattina.

Baby gang a foggia

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