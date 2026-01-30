Premiati sei agenti della polizia municipale per interventi di sicurezza e pubblica utilità

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Carmelo Coppolino hanno premiato sei agenti della polizia municipale durante una cerimonia al Palazzo degli Elefanti. Hanno consegnato loro delle pergamene di encomio per i loro interventi di sicurezza e pubblica utilità. Il comandante Diego Peruga era presente e ha assistito alla consegna dei riconoscimenti.

I riconoscimenti sono stati conferiti al commissario Filippo Sicali, agli ispettori capo Ezio Raciti e Pietro Biondi, agli agenti Lucia Bragaglia, Cristian Parachì e Alfio Puglisi I riconoscimenti sono stati conferiti al commissario Filippo Sicali, agli ispettori capo Ezio Raciti e Pietro Biondi, agli agenti Lucia Bragaglia, Cristian Parachì e Alfio Puglisi, che si sono particolarmente distinti nello svolgimento del loro servizio. Erano presenti in municipio il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, il comandante Peruga con il vice Stefano Blasco, e diversi familiari dei dipendenti premiati. “Quando sentiamo una cittadinanza complimentarsi con il sindaco e con l’amministrazione per il vostro lavoro, svolto ‘con fermezza e gentilezza’, questo è qualcosa che ci inorgoglisce molto - ha affermato Trantino -.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Palazzo degli Elefanti

Sei agenti sono stati premiati per il loro impegno nelle operazioni di sicurezza e nei servizi antidroga, spesso svolti con unità cinofile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Palazzo degli Elefanti

Argomenti discussi: Polizia locale in festa per San Sebastiano: riconoscimenti anche a sei agenti di Verbania; Sicurezza, servizi antidroga. Consegna dei riconoscimenti: sei agenti premiati sul campo; A Treviso la quinta Giornata della polizia locale: premiati agenti da tutto il Veneto; VOGHERA - Due agenti della Polizia Locale premiati da Regione Lombardia Lombardia per aver salvato un uomo.

Salvarono un uomo che voleva suicidarsi, premiati due agenti della polizia locale di BiellaNella giornata di ieri due agenti della polizia locale di Biella sono stati premiati per aver salvato un uomo che voleva togliersi la vita. laprovinciadibiella.it

I tre agenti della polizia locale premiati dalla Regione LombardiaI riconoscimenti sono stati consegnati in occasione della cerimonia per la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale ... monzatoday.it

Ieri, in Liguria, si è svolto il meeting “kick Off 2026”. Tanti dei nostri agenti sono stati premiati per il loro lavoro e noi siamo orgogliosi di questo. Tra i tanti riconoscimenti siamo stai premiati come Primo multiple Office della Liguria per fatturato. Un riconosciment - facebook.com facebook

Polizia locale di Bra, quattro agenti premiati dalla Regione in occasione di San Sebastiano [FOTO E VIDEO] x.com