Paolo Capone, leader dell’UGL, non le manda a dire. In città, durante la manifestazione pro Askatasuna, ci sono stati scontri violenti che hanno lasciato il segno. Capone dice chiaramente che attaccare la polizia equivale ad attaccare lo Stato e la convivenza civile. Le immagini di quelle giornate sono state forti e inaccettabili, secondo lui. La città si trova ora a fare i conti con una situazione che rischia di mettere in crisi l’ordine pubblico.

"Le immagini che arrivano da Torino sono inaccettabili. Durante la manifestazione pro Askatasuna si è assistito a una violenza inaudita. Secondo i primi rilievi sarebbero oltre cento i feriti tra le Forze dell'Ordine: 96 poliziotti, 7 militari della guardia di finanza e 5 carabinieri. Un agente della Polizia di Stato di 29 anni è stato brutalmente aggredito con calci, pugni e persino con un martello, in quello che ha assunto i contorni di un vero e proprio linciaggio. A lui, agli agenti feriti alle famiglie e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini va la mia piena e totale solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Torino. Paolo Capone, Leader UGL: "Chi attacca la Polizia attacca lo Stato e la convivenza civile"

Approfondimenti su Torino Polizia

Paolo Capone, leader UGL, esprime il suo apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo a un nuovo patto sociale volto alla crescita e all’occupazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Dati Istat. Paolo Capone, Leader UGL: Positiva Crescita delle retribuzioni contrattuali; Eurovision il cda Rai propone la partecipazione della Palestina.

Rapporto OIL. Paolo Capone (Leader UGL): Rafforzare politiche attive del lavoro per affrontare trasformazioni in attoIl Rapporto Prospettive occupazionali e sociali 2026 dell’ILO evidenzia una contraddizione che non può essere sottovalutata: alla resilienza della crescita globale e alla stabilità dei tassi di dis ... affaritaliani.it

Paolo Capone, leader UGL: Basta morti sul lavoro: la sicurezza deve essere una prioritàIn occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, i dati pubblicati dall'Inail ci impongono una profonda riflessione. Nei primi due mesi del 2025, si sono registrati 89.556 infortuni ... ilgiornale.it

Paolo Capone Segretario Generale Ugl. . In occasione della campagna referendaria, riascoltiamo un contenuto di grande interesse: l’intervista al Viceministro alla #Giustizia Francesco Paolo Sisto, realizzata da Ida Molaro. Un confronto sui temi al centro d - facebook.com facebook

#eventiugl #24gennaio2026 “ ” Sala Coletti c/o Museo di S. Caterina, Treviso, con il Segretario Generale #UGL Francesco Paolo Capone x.com