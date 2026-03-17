energia paolo capone leader ugl fondamentale proseguire con determinazione sulla strada della diversificazione delle fonti energetiche

Paolo Capone, leader dell'UGL, ha dichiarato che è essenziale continuare con decisione sulla strada della diversificazione delle fonti energetiche. Ha evidenziato che le tensioni internazionali e le ripercussioni economiche attuali rendono questa strategia ancora più urgente. La sua posizione si basa sulla necessità di ridurre la dipendenza da fonti uniche e di garantire maggiore stabilità nel settore energetico.

“Alla luce delle tensioni internazionali e delle preoccupanti ripercussioni economiche del conflitto in Iran, l'UGL è favorevole all’introduzione di un bonus antirincari, una misura allo studio del Governo che potrebbe rappresentare un sostegno concreto per famiglie, lavoratori e imprese colpite dal caro energia. Allo stesso tempo è fondamentale proseguire con determinazione sulla strada della diversificazione delle fonti e rafforzare politiche energetiche e industriali di medio e lungo periodo, indispensabili per garantire sicurezza degli approvvigionamenti. In questa direzione l’UGL auspica la prosecuzione del tavolo di confronto tra... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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