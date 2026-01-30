Sicurezza a Brescia i numeri e le attività nel 2025 della Polizia di Stato

Questa mattina a Brescia, in Questura, sono stati resi noti i dati sul lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel 2025. Sono stati presentati numeri che mostrano cosa hanno fatto le forze dell’ordine nel corso dell’anno, tra controlli, interventi e attività di prevenzione.

Brescia, 30 gennaio 2026 – Questa mattina in Questura a Brescia sono stati resi noti i numeri relativi del lavoro svolto a Brescia e Provincia dalla Polizia di Stato nel corso del 2025. Essi evidenziano come gli strumenti di controllo e i provvedimenti amministrativi siano aumentati non solo in città ma anche nel resto del territorio. Dati e risultati del 2025. "Le misure di prevenzione nei confronti delle persone ritenute pericolose sono aumentate- ha spiegato il questore Paolo Sartori – Le misure di prevenzione sono strumenti amministrativi di fondamentale importanza che ci consentono di monitorare le eventuali sacche di illegalità".

