Oltre 460 incidenti e 11mila richieste di intervento | i numeri della Polizia locale faentina nel 2025

Nel 2025, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha gestito oltre 460 incidenti e ricevuto 11mila richieste di intervento. Un anno intenso, che ha visto gli agenti impegnati su più fronti per garantire sicurezza e ordine in tutta la zona.

Presentato il resoconto delle attività del corpo dell'Unione della Romagna Faentina: grande impegno sul fronte della sicurezza stradale Più di 460 incidenti rilevati e migliaia di interventi. L’anno 2025 si è chiuso con un bilancio significativo per la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, un periodo caratterizzato da un impegno capillare su tutto il territorio. La struttura operativa è composta da 73 addetti e un parco mezzi di 46 veicoli — tra cui 27 autovetture, 7 moto e uffici mobili — e il Corpo ha risposto alle esigenze di un comprensorio vasto e complesso, integrando l’attività umana con un’importante infrastruttura tecnologica che conta, a oggi, 278 impianti di videosorveglianza e 53 sistemi di rilevazione targhe.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Romagna Faentina

La Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli nelle aree urbane, costiere e commerciali, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica.

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale di Arezzo, è stato presentato il bilancio delle attività svolte nel 2025.

Ultime notizie su Romagna Faentina

