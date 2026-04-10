Polizia di Stato | oggi le celebrazioni per il 174° anniversario dalla sua fondazione

Oggi, in Piazza del Popolo a Roma, si svolge una cerimonia ufficiale per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento, a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni e del corpo di polizia, si svolge nel rispetto delle consuete formalità e tradizioni. La giornata prevede interventi ufficiali e momenti di commemorazione, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle attività specifiche.

Oggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. gLa giornata avrà inizio alle ore 9.00 presso la Scuola. 🔗 Leggi su Parmatoday.it 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni a SalernoAll’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile,... 174° Anniversario della Polizia di Stato: celebrazioni ad AvellinoNell’ambito delle iniziative legate al 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha organizzato un concerto... Cerimonia per il 20° anniversario del CNAIPIC della Polizia postale Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi. Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del PlebiscitoFesta della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito. Il piano di viabilità. fanpage.it Polizia di Stato in festa. La cerimonia in piazzaOggi ricorre il 174esimo anniversario della fondazione del corpo: il programma. Stand sul Crescentone e intorno al Nettuno. Poi le istituzioni a Palazzo Re Enzo. ilrestodelcarlino.it Polizia di Stato - facebook.com facebook