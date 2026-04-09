Venerdì 10 aprile 2026, Miglionico si prepara ad accogliere le celebrazioni del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L'evento si terrà presso il Castello della città, con una cerimonia ufficiale prevista nel pomeriggio. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia, che parteciperanno alle attività commemorative organizzate per l'occasione.

Venerdì 10 aprile 2026, la città di Miglionico ospiterà le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento, che coinvolgerà autorità civili, militari e religiose, si svolgerà nel suggestivo contesto del Castello del Malconsiglio. La giornata commemorativa vedrà la partecipazione diretta dei cittadini e di una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Il programma è strutturato in due momenti distinti che segneranno l’intera mattinata lucana. Alle ore 9:00, presso lo spiazzo interno della Questura, si terrà la deposizione di una corona d’alloro. Questo primo momento sarà dedicato al ricordo dei Caduti della Polizia di Stato, un atto di memoria fondamentale per l’istituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia di Stato: Miglionico ospita il 174° anniversario al Castello

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Argomenti più discussi: Festa della Polizia venerdì 10 a Miglionico; 174° anniversario fondazione della Polizia di Stato, programma celebrazioni a Miglionico.

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