Polizia di Stato celebrato a Brindisi il 174° anniversario della fondazione

Oggi a Brindisi si è tenuta una cerimonia per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento si è svolto questa mattina nel Castello Alfonsino, organizzato dalla Questura locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e altre autorità civili e militari. La cerimonia ha incluso momenti di commemorazione e il saluto ufficiale delle autorità presenti.

Si è svolta nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, organizzata dalla Questura di Brindisi nella suggestiva cornice del Castello Alfonsino. Un appuntamento solenne che ha visto la partecipazione delle più alte cariche. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Arezzo, il 174° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni a SalernoAll’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile,... Temi più discussi: 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani; Il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato celebrato a Rieti il 10 aprile; La Polizia celebra il 174° anniversario della sua fondazione (video). la Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario dalla sua fondazioneIl tema del 174° Anniversario è La Polizia che guarda al futuro. Il 174° anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie allo Spaz ... picusonline.it Ragusa, celebrato il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoQuesta mattina, a Ragusa, la Polizia di Stato della provincia di Ragusa ha celebrato il 174° anniversario della sua fondazione, nel segno del tema Esserci ... radiortm.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com