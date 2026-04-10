Arezzo si prepara a celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento si terrà l’11 aprile alle 11 presso il Teatro Petrarca, con la partecipazione delle autorità locali e di cittadini che desiderano partecipare alla commemorazione. La cerimonia rappresenta un momento di ricordo e di riconoscimento per le attività svolte dalla polizia nel corso degli anni.

Arezzo, 10 aprile 2026 – L’11 aprile, alle ore 11.00 presso il Teatro Petrarca di Arezzo, si celebrerà il 174° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stat o, alla presenza delle Autorità e dei tanti cittadini che vorranno manifestare la propria vicinanza alla Polizia. #Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. L’evento vuole essere, come di consueto, anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività della Polizia nella Provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, il 174° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato

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