Polizia di Stato a Roma si celebra il 174° anniversario | la diretta con Mattarella Piantedosi e Pisani

Oggi a Roma si svolge la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. L’evento si tiene in piazza del Popolo e viene trasmesso in diretta. Alla celebrazione partecipano il presidente della Repubblica, il ministro dell’interno e il questore. La manifestazione si svolge con discorsi ufficiali e momenti di commemorazione.

Oggi la polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con la tradizionale cerimonia nazionale che si tiene, a Roma, in piazza del Popolo. Il focus del 174° anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. La giornata avrà inizio alle 9 alla Scuola Superiore di Polizia con la deposizione da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del capo della polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani. Alle ore 11 si terrà la cerimonia istituzionale in piazza del Popolo, col conferimento da parte del presidente della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani Polizia di Stato: Miglionico ospita il 174° anniversario al CastelloVenerdì 10 aprile 2026, la città di Miglionico ospiterà le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Polizia di Stato: oggi le celebrazioni per il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Polizia di Stato: oltre 500 arresti e 140 mila controlli in un anno a BresciaDal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 controllate 141.587 persone e 47.068 veicoli, gestiti 8.646 interventi delle Volanti e oltre 1.100 incidenti stradali. quibrescia.it Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. La giornata avrà inizio alle ore 9.00 pre - facebook.com facebook