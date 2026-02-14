Bove torna in campo | esordio in Preston-Watford dopo 14 mesi

Edoardo Bove torna a giocare in campo, dopo 14 mesi di assenza, nel match tra Preston e Watford. La sua assenza aveva lasciato un vuoto nella squadra, ma ora il suo rientro rappresenta una grande soddisfazione personale. Durante l’allenamento di questa settimana, Bove ha mostrato segnali di ripresa e determinazione, pronto a contribuire alla partita.

Un sogno che diventa realtà. Dopo 14 mesi Edoardo Bove è tornato a calcare un campo di calcio da professionista. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha infatti effettuato il suo esordio con la maglia del Watford, nel match giocato in casa del Preston valido per la 32esima giornata della Championship. Bove è entrato all’86’ al posto del marocchino Imran Louza. Per la cronaca la partita è terminata sul 2-2. Bove era assente dai campi di calcio da quel drammatico 1 dicembre 2024 quando accusò un malore con la maglia della Fiorentina nella partita contro l’Inter. Operato con l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo, Bove non può giocare in Italia secondo i regolamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bove torna in campo: esordio in Preston-Watford dopo 14 mesi Bove torna in campo dopo 14 mesi: l'esordio con il Watford e la gioia di un ritorno atteso Edoardo Bove torna in campo dopo 14 mesi di assenza, tornando a giocare con il Watford. Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Edoardo Bove ha riassaporato il campo dopo 14 mesi di infortuni, tornando a giocare con il Watford in Championship. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Commozione Bove: è tornato a giocare con il Watford, tutti i dettagli; Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Edoardo Bove torna in campo, trovato l'accordo con un club estero: ecco dove giocherà; Edoardo Bove ospite a Sanremo: il ricordo del malore, la nuova routine lontano dal campo e il probabile futuro all’estero. Edoardo Bove torna in campo un anno dopo: entra nel finale di Preston-WatfordLa notizia più bella del giorno arriva direttamente dall'Inghilterra: Edoardo Bove è tornato a giocare un match ufficiale. L'ex. tuttomercatoweb.com Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a oltre un anno dal maloreL'ex centrocampista di Roma e Fiorentina rimette piede su un campo da gioco a 14 mesi di distanza dal malore accusato al Franchi. Dopo l'addio all'Italia a gennaio, ecco l'ingresso in campo nei minuti ... tg24.sky.it Subentrato all’86’ del match pareggiato per 2-2 dal suo Watford contro il Preston North End, Edoardo Bove è tornato in campo 440 giorni dopo il malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter Bentornato e in bocca al lupo, Edo facebook Bentornato Edo, ci eri mancato davvero tanto L'ex Roma è tornato a giocare entrando all'86' con la maglia del Watford contro il Preston #Corrieredellosport #Bove x.com