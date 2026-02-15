La Reyer vince a Brescia Villa torna in campo dopo nove mesi

La Reyer ha conquistato una vittoria chiave a Brescia, dopo aver perso in modo inaspettato giovedì scorso. La squadra di Venezia ha battuto la Brixia Basket con il punteggio di 71-64, dimostrando determinazione e solidità. Nel frattempo, il ritorno in campo di Villa, dopo nove mesi di assenza, ha rappresentato un momento emozionante per i tifosi.

Le ragazze di coach Mazzon superano le lombarde per 64-71. La playmaker infortunatasi a maggio scorso gioca 11 minuti. Testa alla sfida contro Schio di mercoledì Bella e importante vittoria dell'Umana Reyer sul campo della Brixia Basket, per 64-71. Importante soprattutto per mettersi alle spalle la brutta e imprevista caduta di giovedì a San Martino di Lupari. Ma la notizia della serata è il rientro in campo di Matilde Villa, fuori dai giochi dal 25 maggio 2025 a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro patito in un'amichevole con la nazionale. Era atteso che Villa giocasse qualche minuto, per ritrovare gradualmente il feeling con il campo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it L'Umana Reyer cade sul campo di Brescia: finisce 104-93 Nella tredicesima giornata di campionato, l'Umana Reyer è stata sconfitta sul campo della Germani Brescia con il risultato di 104-93. Fonseca torna in panchina per la prima volta dopo nove mesi: la squalifica è ufficialmente finita Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una Reyer solida vince anche a Napoli: 64-79; Eurocup: la Reyer Venezia vince in volata contro l'Hapoel Midtown Jerusalem per 83-80; EuroCup, la Reyer chiude la regular season con la vittoria sull’Hapoel Gerusalemme: 83-80; Preview LBF San Martino di Lupari – Umana Reyer. Una Reyer solida vince anche a Napoli: 64-79Partita mai in discussione e terza vittoria in trasferta consecutiva, ottima prova di squadra con 16 punti per Parks e 15 per Horton ... veneziatoday.it Eurocup, la Reyer vince in Catalogna e passa il turnoGrande prova sul campo del Baxi Manresa, finisce 75-91. Svolta per la classifica a un turno dalla fine, Cole ne fa 25 ... veneziatoday.it La Reyer Venezia batte anche l'Hapoel e sono cinque di fila tra campionato e coppa. Un successo pesante che vale i playoff per Tessitori e compagni in gara secca contro Trento. Si giochera' il 10 o l'11 marzo. La vincente del derby italiano trovera' il Besiktas facebook L'Umana vince il terzo quarto (19-17) e si avvicina a Reggio Emilia, 59-62 dopo 30' di gioco al Taliercio, Tessitori 14, Wiljter 13, Parks 10, #finoallafine x.com