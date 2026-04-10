Podismo al via ‘End Polio Now’ | tre date dedicate a sport solidarietà e prevenzione

È stato annunciato il progetto “End Polio Now - Running Project Ferrara 2026”, una serie di tre eventi podistici programmati per l’11 aprile, l’8 maggio e il 22 giugno 2026. La manifestazione si svolge nel territorio di Ferrara e coinvolge atleti e appassionati di corsa, con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e la prevenzione contro la poliomielite attraverso attività sportive.

‘End Polio Now - Running Project Ferrara 2026’ è la manifestazione che comprende tre eventi (l'11 aprile, 8 maggio e 22 giugno 2026) dedicati al mondo della corsa, per unire sport, solidarietà e prevenzione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayCorrere (e correre meglio) per un mondo senza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

End polio in love”, a Ortona il recital di pianoforte di Maria Gabriella Castiglione per fermare la poliomeliteSabato 14 febbraio, alle ore 18, nella Sala Eden di Ortona, appuntamento con “End polio in love”, recital di pianoforte a cura di Maria Gabriella...

A Sorrento tre giornate dedicate al CarnevaleTre giorni dedicati al Carnevale, quelli in programma da domenica 15 a martedì 17 febbraio, tra il centro e le frazioni.

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End Polio Now, contro la poliomielite illuminata Porta San GiacomoGiovedì 24 ottobre è la Giornata mondiale del Rotary International per la sensibilizzazione alla lotta contro la poliomielite. Il Distretto Rotary 2042, con i suoi 51 Club, vara una serie di ... bergamonews.it

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Il Rotary District 2042 insieme al Rotary Club Lecco Manzoni, al Rotary Club Lecco Le Grigne ed al Rotary Club Lecco sono lieti di invitarVi al Concerto a favore di End Polio Now! L’evento si terrà giovedì 9/04 nella Chiesa di Santa Marta a Lecco, alle ore 20:0 x.com