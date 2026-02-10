End polio in love a Ortona il recital di pianoforte di Maria Gabriella Castiglione per fermare la poliomelite
Sabato 14 febbraio, alle 18, nella Sala Eden di Ortona, si tiene il recital di pianoforte di Maria Gabriella Castiglione. L’evento, intitolato “End polio in love”, vuole raccogliere fondi e sensibilizzare sull’eliminazione della poliomelite. La pianista suonerà davanti a un pubblico che si unisce per una causa importante, unendo musica e solidarietà.
Sabato 14 febbraio, alle ore 18, nella Sala Eden di Ortona, appuntamento con "End polio in love", recital di pianoforte a cura di Maria Gabriella Castiglione, in una serata dedicata all'amore e alla solidarietà. Un appuntamento organizzato dal Rotary di Ortona, per la liberazione della.
