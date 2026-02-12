A Sorrento tre giornate dedicate al Carnevale

Da domenica 15 a martedì 17 febbraio, Sorrento si anima con tre giorni di festa dedicati al Carnevale. Le strade del centro e delle frazioni si riempiranno di maschere, carri colorati e tanta allegria. Gli organizzatori hanno programmato eventi per tutte le età, con sfilate e spettacoli che coinvolgeranno residenti e visitatori. La città si prepara a vivere un Carnevale intenso, tra musica, balli e divertimento.

Tre giorni dedicati al Carnevale, quelli in programma da domenica 15 a martedì 17 febbraio, tra il centro e le frazioni. Organizzati dall'amministrazione comunale di Sorrento, i tre momenti vedranno protagonisti i più piccoli, con animazione e tante attrazioni. Il programma Si parte domenica con.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Sorrento Carnevale Collettivi a tavola, a Palermo tre giornate di incontri dedicate al mangiare insieme Dal 22 al 24 gennaio 2026, il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino a Palermo ospita “Collettivi a tavola”, tre giornate di incontri dedicati al convivio come momento culturale, sociale ed ecologico. Carnevale Aradeino: tre giornate tra carri, festa e tradizione Il Carnevale Aradeino sta per tornare. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sorrento Carnevale Argomenti discussi: Sorrento domani a Casarano martedì con il Giugliano; Serie C, risultati e classifica della 24° giornata: sorpasso Benevento sul Catania. Salernitana altro stop, solo 1-1 col Giugliano; Vico Equense, la XXX Giornata Mondiale della Vita Consacrata; Giorno 2, Sessione 3 | Slittino (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT. Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, da oggi fino a giovedì 4Inizia oggi a Sorrento la 48^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Growing, organizzata dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA. Proiezioni in anteprima, incontri e seminari, fino al 4 ... mymovies.it Elodie casual chic: il look velluto e denim a SorrentoIl 2025 si chiude con una certa soddisfazione per Elodie: oltre ad essersi affermata come popstar di fama internazionale grazie al suo talento ed al suo carisma, nel tour dei palazzetti ancora in ... dilei.it Auguri oggi per #ferzanozpetek qui alle giornate di cinema a Sorrento con #geppicucciari #luisaranieri #jasminetrinca #ferzanozpetek - facebook.com facebook CALCIO, SERIE C, 28^ GIORNATA, SORRENTO-SIRACUSA ALLO STADIO VIVIANI DI POTENZA: TRASFERTA VIETATA AI TIFOSI DEL SIRACUSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.