Biometano | PNRR sblocca fondi agricoltori tirano un sospiro

Il governo ha deciso di sbloccare i fondi del PNRR dedicati al biometano, portando sollievo agli agricoltori che attendevano da tempo questa notizia. La rimodulazione delle scadenze permette alle aziende agricole di completare gli impianti già approvati nel 2022, evitando ritardi e problemi di liquidità. La misura interessa numerose aziende che puntano a migliorare la produzione energetica e ridurre le emissioni. Ora si attendono i primi risultati concreti di questa decisione.

Biometano, svolta nel PNRR: investimenti sbloccati e respiro per le aziende agricole. Una rimodulazione dei termini del decreto PNRR dedicata al biometano offre nuove opportunità per il settore energetico italiano, consentendo alle aziende agricole di adeguare i tempi di realizzazione degli impianti già ammessi ai bandi del 2022. La decisione, frutto di un lavoro di mediazione tra governo e istituzioni europee, mira a sbloccare investimenti strategici e a contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. La svolta normativa e i tempi di realizzazione. La pubblicazione del decreto sulla Ufficiale segna l’avvio di una fase attuativa complessa che coinvolgerà sia il Parlamento, chiamato a convertire il decreto legge, sia il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), incaricato di definire le regole operative per l’erogazione dei fondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dimensionamento e Pnrr, Sardegna fuori dai fondi? Todde accusa: “Usano i fondi come strumento di pressione”La presidente Todde attacca il governo: la Sardegna rischia di restare fuori dai fondi Pnrr per la scuola.

Pnrr: partner di progetto o fornitore di servizi? Come coinvolgere correttamente gli enti esterni. Speciale fondi PNRR e PN 21-27L'articolo analizza le modalità di coinvolgimento degli enti esterni nei progetti PNRR, distinguendo tra partner di progetto e fornitori di servizi.

