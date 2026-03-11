Multa da 2 milioni ad Acea Energia per violazioni nella gestione dei dati dei clienti

Il Garante privacy ha deciso di sanzionare con una multa da 2 milioni di euro Acea Energia. La sanzione deriva da violazioni riscontrate nella gestione dei dati personali di oltre un milione di clienti. L'ente ha riscontrato gravi irregolarità nel trattamento delle informazioni, che hanno portato alla decisione di applicare la multa. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente nelle ultime ore.

La decisione del Garante privacy. Una sanzione da 2 milioni di euro è stata inflitta ad Acea Energia dal Garante per la protezione dei dati personali per gravi irregolarità nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas. L'intervento dell'Autorità è arrivato dopo numerose segnalazioni da parte di utenti, che denunciavano l'utilizzo di dati inesatti o non aggiornati per la stipula di contratti mai richiesti. Contratti attivati senza il consenso dei clienti. Secondo quanto emerso dalle verifiche, molti utenti hanno scoperto di avere un contratto attivo con Acea solo dopo aver ricevuto comunicazioni ufficiali di attivazione della fornitura o richieste di pagamento.