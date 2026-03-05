Playoff Superlega la Sir è pronta Solè | Monza squadra importante che può dar fastidio a tutti

La Sir Safety Conad Perugia si prepara ai playoff di Superlega, con il giocatore Solè che definisce Monza una squadra importante capace di creare problemi a chiunque. La vittoria di Trieste ha dato energia e fiducia al team, fattori che saranno fondamentali in vista delle sfide ancora da affrontare questa stagione. La competizione entra nel vivo e ogni partita si fa decisiva per il cammino degli uomini di coach.

Inizia tra due giorni la corsa al tricolore per i Block Devils che vogliono tornare vincenti dopo due anni. Il centrale argentino presenta la sfida mettendo in guarda la sua squadra Trionfi come quello di Trieste danno una botta di energia e un'autostima enorme, da portarsi necessariamente dietro dato che la stagione, ovviamente, non è ancora finita. Ancora quarantott'ore e si apre ufficialmente la corsa al tricolore con l'appendice dei playoff: chiaro obbiettivo della Sir riportarlo a casa dopo la cocente beffa dello scorso anno. Tutti i turni si giocheranno al meglio delle cinque partite e questo non ha fatto per nulla contenti gli addetti ai lavori, già alle prese con una moltitudine di impegni agonistici e con conseguenti problemi fisici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Superlega, per la Sir un break che può essere decisivo: Padova espugnata in quattro setI Block Devils approfittano della caduta di Verona a Civitanova e salgono a +5 su quest'ultima a tre giornate dal termine.

Superlega, domenica c'è Sir - Modena. Tra i protagonisti più attesi Sebastian SolèArchiviata la Champions la Sir Susa Scai Perugia è attesa da un passaggio importante per il suo percorso in Superlega.

Sir Susa Scai, Giannelli detta la linea prima dei playoff di Superlega: «Dare tutto come sempre»di Ca.For. Sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano ci si proietta sugli imminenti playoff di Superlega. Che saranno inaugurati proprio dalla Sir Susa Scai. Sabato 7 marzo alle 21, i Block Dev ... umbria24.it

Superlega, il segreto della Sir è l'allenamento. Giannelli conferma: Ci diamo sempre dentroNon c'è vittoria senza allenamento. Sembra una frase fatta, ma è quantomai attuale. Perchè il nome della Sir si mantiene alto non solo quando si alzano i trofei, come ha spiegato capitan Simone ... perugiatoday.it

