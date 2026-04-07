Milik dopo la vittoria della Juve sul Genoa | Felice di aver aiutato la squadra Il messaggio social del polacco – FOTO

Dopo la partita tra Juventus e Genoa, Arek Milik ha pubblicato un messaggio sui social, esprimendo la sua soddisfazione per aver contribuito alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa con una vittoria della Juventus, e il giocatore polacco ha condiviso il suo stato d’animo attraverso un post. La vittoria è stata confermata anche da una foto pubblicata sul suo profilo.

di Angelo Ciarletta Arek Milik è molto felice dopo la vittoria della Juventus sul Genoa di ieri pomeriggio. Vediamo il messaggio social del centravanti polacco. La Juve festeggia il successo per 2-0 ottenuto ieri pomeriggio contro il Genoa, una vittoria che porta con sé anche il recupero di una pedina fondamentale per l’attacco. Arek Milik è tornato protagonista sul rettangolo verde subentrando al compagno Jonathan David al minuto 67 della ripresa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Al termine del match, sul suo profilo ufficiale Instagram, il calciatore ha voluto condividere la propria soddisfazione con i tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik dopo la vittoria della Juve sul Genoa: «Felice di aver aiutato la squadra». Il messaggio social del polacco – FOTO Locatelli felice dopo la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord. Il suo messaggio sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Manuel Locatelli è molto felice dopo la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord che vale l’accesso alla finale playoff. Bremer felice per la reazione della squadra ma rammaricato per i punti persi. Il messaggio del brasiliano sui social – FOTOAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Argomenti più discussi: SportMediaset: Cambiaso: Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio Video; MILIK su Instagram: Un altro passo avanti; Rossi: Juventus, vittoria di assoluta normalità. Felice per Di Gregorio; Lautaro a Dazn: Era la partita che meritavamo. Bastoni... Il calvario di Milik raccontato dal suo fisioterapista: Percorso complicato, il primo intervento non andò bene ma non ha mai mollatoLe parole di Arnaud Chabert, fisioterapista che ha lavorato con Milik in questi anni: Il corpo risponde bene, visto poche volte uno con la sua forza mentale. msn.com Appuntamento il **27 aprile **al Carlo Felice. Ospiti Enzo Paci, Andrea di Marco, Daniele Raco, Enrique Balbontin, Leonardo Manera, Andrea Carlini, Marco Rinaldi, Andrea Possa e un super ospite a sorpresa...Dopo il successo clamoroso dell'anno scorso il - facebook.com facebook #Lautaro is back. E carica su Instagram: "Felice di essere tornato a lottare coi compagni" x.com