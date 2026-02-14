McCartney contro Bruxelles | la battaglia per l’etichettatura di salsicce e hamburger plant-based Decisione a marzo

Paul McCartney ha deciso di intervenire contro le regole europee sull’etichettatura dei prodotti vegetali, accusando Bruxelles di limitare la libertà di scelta dei consumatori. La sua protesta nasce dopo che le autorità europee hanno annunciato che i prodotti come le salsicce vegane e gli hamburger a base di piante dovranno essere chiamati con nomi diversi da quelli tradizionali, per evitare confusione. La decisione ufficiale arriverà a marzo, ma l’ex Beatle ha già fatto sentire la sua voce, portando il caso al centro del dibattito pubblico. La questione riguarda anche un’azienda britannica che produce alimenti plant-based e teme di perdere

Salsicce Veg e Hamburger Plant-Based: Paul McCartney si Schiera nella Battaglia Europea sull'Etichettatura. Una disputa che sembrava confinata agli addetti ai lavori sta infiammando il dibattito sull'alimentazione in Europa. Al centro della polemica, una proposta della Commissione Europea di limitare l'uso di termini come "salsiccia" e "hamburger" per i prodotti a base vegetale, scatenando la reazione di aziende del settore e, inaspettatamente, dell'icona musicale Paul McCartney. La decisione finale è attesa per il 5 marzo e potrebbe ridefinire il panorama dell'etichettatura alimentare e l'innovazione nel settore plant-based.