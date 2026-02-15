Now playing del google pixel avrà presto un’app dedicata

Google Pixel lancerà presto un’app dedicata a Now Playing, la funzione che riconosce i brani ascoltati intorno a te. Attualmente disponibile solo sui dispositivi Pixel, questa novità permette di consultare facilmente la musica rilevata senza dover usare app esterne. Google punta a rendere più semplice l’accesso alle informazioni sui brani, migliorando l’esperienza utente.

Now Playing rappresenta una feature esclusiva per i dispositivi Pixel, pensata per identificare brani in riproduzione ambientale e integrata in Android System Intelligence. Non si tratta di un’app autonoma al momento, ma di una funzione di sistema che ha registrato poche estensioni ufficiali. Le anticipazioni sul suo percorso evolutivo indicano la possibilità di una trasformazione significativa, senza che Google abbia confermato alcun cambiamento formale. now playing: funzione esclusiva sui pixel e integrazione con android system intelligence. Now Playing è una funzione incorporata che opera all’interno di Android System Intelligence, con l’obiettivo di riconoscere automaticamente brani in background.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google Pixel si prepara a offrire un’esperienza ancora più completa grazie a sei app fondamentali.

Il Google Pixel 10a, che arriverà nei negozi il 18 febbraio, avrà un’autonomia di poco superiore a quella del Pixel 9a, grazie a miglioramenti nell’efficienza energetica della batteria.

