Now playing pixel di google | app in arrivo con più funzioni

Google sta lavorando per trasformare l’app Now Playing in un programma completo dedicato ai dispositivi Pixel. La nuova versione dovrebbe offrire funzionalità aggiuntive, come il riconoscimento più preciso delle canzoni e un’interfaccia migliorata. Secondo alcune indiscrezioni, l’obiettivo è rendere l’app più utile anche quando si ascoltano musica in ambienti rumorosi. La mossa potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con le funzioni di riconoscimento musicale sui loro smartphone Pixel.

now playing è al centro di diverse indiscrezioni destinate al segmento Pixel, con l’ipotesi di trasformarla in una vera applicazione dedicata. l’obiettivo sarebbe offrire una gestione completa delle identità musicali rilevate, integrando funzionalità note e introducendone di ulteriori. il tema si colloca nel contesto di un sistema android orientato all’esperienza utente, con un’attenzione particolare all’interfaccia e alla comodità di utilizzo. now playing: cosa si sa. secondo le ricostruzioni di settore, google sarebbe al work-in-progress per rendere Now Playing una app esclusiva per il pixel, disponibile attraverso il play store. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Now playing pixel di google: app in arrivo con più funzioni Now playing del google pixel avrà presto un’app dedicata Google Pixel lancerà presto un’app dedicata a Now Playing, la funzione che riconosce i brani ascoltati intorno a te. Now playing pixel si trasforma in app Now Playing sui dispositivi Pixel cambia forma: diventa un’app. Se QUESTA COSA NON CAMBIA...ADDIO Pixel | Recensione Google Pixel 10 Pro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La funzione Now Playing dei Pixel sta per diventare un'app dedicata; La funzione In riproduzione potrebbe diventare un’applicazione; Google Pixel: Now Playing diventa un’app sul Play Store; Google sui Pixel ha corretto il bug sulla data dell'aggiornamento. La funzione Now Playing dei Pixel sta per diventare un'app dedicataGoogle prepara il lancio dell'app Now Playing: codice e icone svelano i piani ... msn.com La funzione In riproduzione potrebbe diventare un’applicazioneA breve potrebbe In riproduzione avere una sua app dedicata, almeno ciò è quanto emerge dalla versione B.21 di Android System Intelligence ... tuttoandroid.net #nowplaying #Playlist x.com Now playing: Under 17 Gold Gialla @pallacanestronuorosirbones ore 18.30 Pala Datome, Via Civitavecchia 46 FORZA GIALLOBLU! facebook