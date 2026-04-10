La Fp Cgil di Sondrio ha inviato una richiesta ufficiale a tutte le amministrazioni pubbliche della provincia e alla Prefetta Anna Pavone per aumentare subito le modalità di lavoro agile per i dipendenti. La richiesta riguarda un potenziamento dello smart working, considerato un modo per migliorare le condizioni lavorative e ridurre gli spostamenti quotidiani. La comunicazione è stata trasmessa in vista di un possibile ampliamento delle modalità di lavoro a distanza.

La Fp Cgil di Sondrio ha inviato una richiesta formale a tutte le amministrazioni pubbliche della provincia e alla Prefetta Anna Pavone per ottenere un potenziamento immediato del lavoro agile. La proposta mira a contrastare l’impennata dei costi dei carburanti causata dalle tensioni geopolitiche e dai conflitti in Iran, che stanno minacciando il potere d’acquisto dei dipendenti pubblici. L’impatto dei prezzi energetici sul comparto pubblico locale. Il caro benzina non è più solo un dato macroeconomico, ma una pressione diretta sulle tasche di chi lavora negli uffici di Valtellina e Valchiavenna. Michela Turcatti e Leonardo Puleri, rappresentanti della Fp Cgil Sondrio, hanno segnalato come lo scenario globale, segnato da frizioni internazionali e guerre, stia provocando un’esplosione dei costi della vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caro benzina: la Cgil chiede più smart working per i dipendenti

Caro carburanti e stipendi fermi, la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in CiociariaUn intervento tempestivo per alleggerire il peso della crisi economica sulle spalle dei dipendenti pubblici.

Caro-benzina: chiesto lo Smart Working per i dipendenti delle Funzioni LocaliPetillo (UGL Autonomie): "Caro - benzina insostenibile, lo Smart Working è l'unico scudo per i dipendenti locali.

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Il caro carburante continua nonostante la fragile tregua, ecco i prezzi di benzina e diesel oggi https://qds.it/guerra-iran-prezzi-carburante-benzina-gasolio-gpl-9-aprile-2026/ - facebook.com facebook

Caro carburante, Basilicata maglia nera d'Italia: «Benzina a prezzi autostradali» x.com