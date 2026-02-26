Stop ai bollettini per il pagamento dei contributi dei collaboratori domestici. I datori i lavoro possono procedere al saldo direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Contributi Inps per colf e badanti: addio ai bollettini cartacei, si pagherà solo online. L'ente previdenziale accelera sulla digitalizzazione: da quest'anno contributi per i lavoratori domestici solo online, salvo una deroga temporanea...

Colf, badanti e baby sitter: stop pagamenti contributi con i bollettini. Versamenti con PagoPa, come fare. Stop ai bollettini per il pagamento dei contributi dei collaboratori domestici. I datori i lavoro possono procedere al saldo direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente.

Colf, badanti e baby-sitter: stop bollettini per i contributi dei lavoratori domestici. Come pagare. Per quest'anno la versione cartacea resta per gli over 76, per il resto si migra sul digitale. I canali dall'App IO alle banche.

