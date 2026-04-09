Lo stupratore scarcerato per un errore | L' ordinanza non era tradotta

Lo scorso giugno a Pistoia, un uomo di 22 anni si era presentato alla porta di una donna chiedendo denaro. Quando la vittima aveva rifiutato, l’uomo l’aveva aggredita. Successivamente, il 22enne era stato arrestato e condannato per violenza sessuale. Tuttavia, è stato scarcerato a causa di un errore legato alla mancata traduzione di un’ordinanza, che ha portato alla sua liberazione.

Il fatto risale allo scorso giugno a Pistoia: un 22enne si era presentato sulla porta di casa di una donna per chiederle denaro; al rifiuto della vittima, l'uomo l'aveva aggredita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lo stupratore scarcerato per un errore: "L'ordinanza non era tradotta" Anziana violentata dentro casa, aggressore scarcerato per un errore: “L’ordinanza non era tradotta in francese”Pistoia, 9 aprile 2026 – Pochi giorni fa ha dovuto ripercorrere davanti ai giudici del Tribunale di Pistoia gli attimi più terribili della sua vita,... Geolier e l’intervista in radio tradotta in italiano, il cantante ci scherza su: “Però se lo fai sempre…”Circolano nelle ultime ore gli estratti di un'intervista a Radio 105 a Geolier in cui uno dei conduttori, Tony Severo, traduce più volte le sue frasi... Argomenti più discussi: Coltello alla gola in centro, minacciato e rapinato mentre passeggia: In trappola con la scusa di una sigaretta; Il nuovo ponte arriva a Bellariva: completato l’aggancio. Sprint per le auto a fine maggio; Patty Pravo compie 78 anni: Amo Firenze, avevo casa alla Romola. Anziana violentata dentro casa, aggressore scarcerato per un errore: L’ordinanza non era tradotta in franceseLo stupro avvenne lo scorso 19 giugno. Il giovane, 22 anni del Mali, fu rintracciato e arrestato a Firenze. Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia in carcere perché non tradotta ... msn.com A causa di un ‘vizio procedurale’, lo stupratore torna in libertà. “Siamo sconvolti e spaventati, è come se in carcere avessero messo tutta la nostra famiglia. Mia madre ha testimoniato contro di lui e lo ha riconosciuto come il suo aggressore. Lui sa dove viviamo x.com La destra.... Hanno liberato uno stupratore di bambini, torturatore, un capo degli scafisti.... E oggi impediscono alla magistratura di procedere contro chi ha commesso o avrebbe commesso dei reati La destra..forcaiola con i deboli, compiacente con i potenti. - facebook.com facebook