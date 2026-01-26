Blocchi stradali contro i cantieri dell' America' s Cup | Fermato il passaggio dei camion

Da prima dell’alba, via Diocleziano e via Enea sono state interessate da un blocco stradale promosso dalla

Blocco stradale da prima dell'alba tra via Diocleziano e via Enea. A manifestare gli aderenti alla "Rete No America's Cup' nel quartiere di Bagnoli. Bloccato il passaggio dei camion diretti al cantiere della manifestazione sportiva. Forti disagi anche per le persone dirette al lavoro e per i residenti in generale. “Non vogliamo i cantieri”, urlano i manifestanti. Contro l'America's Cup è stata indetta una mobilitazione generale programmata per il 7 febbraio con appuntamento nella zona pedonale della cumana di Bagnoli. Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto. Sei tonnellate di materiale: di cosa si tratta🔗 Leggi su Napolitoday.it

