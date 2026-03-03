A metà marzo partiranno i lavori per la nuova pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa a Milano. L’intervento riguarda il cavalcavia Bacula, anche chiamato Ponte della Ghisolfa, e coinvolge l’intera area per l’installazione della nuova percorrenza dedicata alle biciclette. Lavori di questo tipo sono stati annunciati e programmati per migliorare le infrastrutture di mobilità sostenibile in città.

Milano, 3 marzo 2026 – Inizieranno nella seconda metà di marzo i lavori per realizzare la pista ciclabile lungo il cavalcavia Bacula, altrimenti noto come Ponte della Ghisolfa. Il nuovo percorso ciclabile si estenderà, per l’esattezza, lungo il tratto che va dall’incrocio con piazzale Lugano fino all’incrocio con via Mac Mahon. E sarà realizzato in due fasi: la prima parte ad essere realizzata sarà quella sul lato di piazzale Lugano, la seconda quella verso Mac Mahon. Il primo tratto sarà percorribile già in estate, almeno stando alle previsioni della Giunta comunale. Il secondo entro la prossima primavera, quando si prevede di ultimare tutti i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In bici lungo il ponte della Ghisolfa: a metà marzo via ai lavori per la pista ciclabile tanto attesa

