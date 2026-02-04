Weekend speciale dedicato ai vini sfusi alla Cantina Vogadori

Un weekend dedicato ai vini sfusi apre le porte alla Cantina Vogadori a Negrar di Valpolicella. Per due giorni, gli appassionati possono scoprire e assaggiare vini autentici e genuini direttamente in cantina. L’evento offre l’opportunità di conoscere meglio i metodi di produzione e di degustare le etichette della cantina, che da anni si distingue per la qualità dei suoi vini. Un’occasione da non perdere per chi ama il buon vino e vuole vivere un’esperienza diretta tra le botti e i calici.

Se sei un appassionato di vini autentici e genuini, non perdere l’occasione di partecipare a un weekend tutto dedicato ai vini sfusi, un’esperienza unica proprio in cantina Vogadori a Negrar di Valpolicella. Sabato e domenica, dalle 9 alle 17, la Cantina Vogadori apre le porte agli amanti del.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Vini Sfusi Un weekend tra i filari della Valpolicella con i tour della Cantina Vogadori Un weekend tra i filari della Valpolicella, tra vigne e botti, con i tour della Cantina Vogadori. Dalla degustazione di gelato e vini all'itinerario dedicato a Guttuso: cosa fare nel weekend Scopri le proposte del weekend, tra degustazioni di gelato e vini, e un itinerario dedicato a Guttuso. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Vini Sfusi Argomenti discussi: Un weekend...spaziale su Marte; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 30 gennaio al 1° febbraio: tutti gli eventi; Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 gennaio; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Un weekend...spaziale su MarteWeekend speciale dedicato allo Spazio, un tema che accompagna il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da ... ilgiorno.it Secret places weekend: alla scoperta di Milano (speciale Olimpiadi)Ecco i migliori luoghi di Milano per trascorrere un weekend perfetto secondo Fabio Cagnola, Founding Parnter di Cagnola & Associati ... we-wealth.com Domenica 18 la Cantina Vogadori resterà chiusa per festeggiare un momento davvero speciale: il battesimo della piccola Ginevra Vi aspettiamo di nuovo nei giorni successivi con i consueti orari e con il piacere di accogliervi come sempre in cantina. Grazie - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.