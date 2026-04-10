Pisa Hiljemark nel pre partita | Roma grande squadra ma credo nei miei ragazzi e andremo in campo per vincere

Dopo la partita tra Roma e Pisa, Oscar Hiljemark ha commentato ai microfoni di Sky Sport. Prima del match, l’allenatore del Pisa aveva dichiarato di credere nelle capacità dei suoi ragazzi e di puntare alla vittoria nonostante la forza della squadra avversaria. Durante le interviste post partita, l’attenzione si è concentrata sulla performance della squadra toscana e sulle impressioni dell’allenatore. La sfida si è disputata all’Olimpico e ha visto entrambe le formazioni impegnate in una partita combattuta.

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