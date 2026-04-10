Nella serata di ieri, un pedone è stato investito da un pirata della strada in Darsena e questo ha proseguito la fuga. Nel frattempo, un agente immobiliare è stato arrestato dopo essere stato inseguito dalle forze dell’ordine mentre si trovava in stato di ebbrezza. La vicenda si lega a due episodi distinti: una cena aziendale con conseguente guida in stato di ebbrezza e un incidente stradale con fuga.

Prima la cena aziendale e i bicchieri di troppo in un ristorante dell’hinterland di Milano. Poi il “giro” per riaccompagnare i colleghi a casa (dove ha fatto guidare il suo capo). Una volta a Milano si è messo al volante della sua macchina per tornare a casa. Pochi minuti dopo ha travolto un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Investe un pedone e fugge in auto: inseguito e arrestato nella notte pirata della strada 19enneUn ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia locale per omissione di soccorso e resistenza.

Pirata ubriaco travolge un ragazzo e scappa: l’ex consigliere Pietro Tatarella recupera la targa e lo fa arrestareMilano, 11 aprile 2026 – La cena aziendale ad alto tasso alcolico in un ristorante vicino Busto Arsizio.

Temi più discussi: Pirata travolge un pedone in Darsena e scappa: inseguito (e arrestato) un agente immobiliare ubriaco; Olbia: investe un uomo e scappa, poi si presenta in commissariato; Gagliano del Capo, travolge un pedone con l'auto e fugge: individuato poche ore dopo un Oss 26enne; Arezzo, travolge e uccide il cane dopo che il proprietario lo ha invitato a rallentare: Mi ha dato un ultimo sguardo ed è morto.

Pirata travolge un pedone in Darsena e scappa: inseguito (e arrestato) un agente immobiliare ubriacoIl giovane tornava da una cena aziendale con i colleghi. Grave un ragazzo di 26 anni che stava attraversando sulle strisce in piazza 24 maggio ... milanotoday.it

Pirata ubriaco travolge un ragazzo e scappa: l’ex consigliere Pietro Tatarella recupera la targa e lo fa arrestareMilano, 26enne svedese investito in piazza XXIV Maggio e sbalzato sullo spartitraffico: lesioni a testa e perone. Il ventenne pavese al volante aveva bevuto e fumato marijuana ... ilgiorno.it

Olbia, pirata della strada travolge un uomo e fugge: si cerca il responsabile Olbia 6 aprile 2026 - Un uomo di 37 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Aldo Moro. #Olbia #Uomo #Investito Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook

Pirata della strada travolge e uccide cane a Arezzo. Il proprietario gli aveva chiesto di rallentare l'andatura dell'automobile #ANSA x.com