Rosignano | Fermato alla guida dell' auto rifiuta di sottoporsi al test antidroga | la passeggera sorpresa con hashish

Un uomo di 40 anni di Rosignano è stato fermato dalla polizia mentre guidava. Quando gli hanno chiesto di fare il test antidroga, ha rifiutato. La sua passeggera, invece, è stata sorpresa con dell’hashish. La polizia ha denunciato l’uomo per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

Un 40enne di Rosignano è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento preliminare sull'assunzione di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche alla guida. I carabinieri, nel corso di un controllo notturno, hanno fermato l'auto con alla guida l'uomo e visto il suo stato di agitazione psicomotoria lo hanno invitato a sottoporsi al test sull'eventuale assunzione di droga o alcol. Insieme al conducente era presente sulla vettura una 22enne trovata in possesso di una modica quantità di hashish. Alla luce di quanto emerso per l'uomo è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria mentre la giovane è stata segnalta alla prefettura per consumo di sostanze ai fini non terapeutici.

