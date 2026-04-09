Muore a 39 anni lungo il canale travolto dall' albero che gli crolla addosso mentre pesca

Da ilgazzettino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 9 aprile a Treviso, un uomo di 39 anni è rimasto vittima di un incidente lungo via Botteniga. Mentre stava pescando, un albero si è staccato improvvisamente ed è crollato, travolgendolo. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto. La zona è stata isolata e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del crollo.

TREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un albero crollato improvvisamente lungo il corso d'acqua. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per tentare di recuperare l'uomo ancora in vita: uno sforzo che tuttavia è risultato vano. La vittima era lungo il canale con un amico per pescare quando, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, il grosso tronco è collassato travolgendolo. Sul posto anche il sindaco Mario Conte. Il 39enne era un vigile del fuoco volontario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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