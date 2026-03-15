Antonella Elia ha avuto diversi incontri sentimentali nel corso degli anni. Dal 2013 al 2018, è stata legata al professore universitario Fabiano Petricone, con cui ha condiviso cinque anni di relazione. In seguito, ha avuto un matrimonio che non si è concretizzato con Pietro Delle Piane, che in passato è stato suo compagno.

Per cinque anni (dal 2013 al 2018) Antonella Elia è stata insieme al professore universitario Fabiano Petricone, ma alla fine è stata la donna a mettere fine a questa storia. Antonella parlò di questo rapporto direttamente in un’intervista a Vanity Fair e riguardo il motivo della loro rottura ha spiegato: “E’ stato l’uomo più intelligente che io abbia mai incontrato, per me però ora è come un fratello”, chiarendo che il motivo della fine è stata la mancanza di passione. Chi è Fabiano Petricone. Fabiano Petricone è nato a L’Aquila nel 1965 ed è un professore universitario e scrittore. Ha ottenuto una laurea in Lettere e un Master in Comunicazione Istituzionale e insegnerebbe Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia di Belle Arti del capoluogo abruzzese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Antonella Elia, da Fabiano Petricone al matrimonio saltato con Pietro Delle Piane

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