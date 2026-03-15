Chi sono gli ex di Antonella Elia da Fabiano Petricone al matrimonio saltato con Pietro Delle Piane
Antonella Elia ha avuto diversi incontri sentimentali nel corso degli anni. Dal 2013 al 2018, è stata legata al professore universitario Fabiano Petricone, con cui ha condiviso cinque anni di relazione. In seguito, ha avuto un matrimonio che non si è concretizzato con Pietro Delle Piane, che in passato è stato suo compagno.
Per cinque anni (dal 2013 al 2018) Antonella Elia è stata insieme al professore universitario Fabiano Petricone, ma alla fine è stata la donna a mettere fine a questa storia. Antonella parlò di questo rapporto direttamente in un’intervista a Vanity Fair e riguardo il motivo della loro rottura ha spiegato: “E’ stato l’uomo più intelligente che io abbia mai incontrato, per me però ora è come un fratello”, chiarendo che il motivo della fine è stata la mancanza di passione. Chi è Fabiano Petricone. Fabiano Petricone è nato a L’Aquila nel 1965 ed è un professore universitario e scrittore. Ha ottenuto una laurea in Lettere e un Master in Comunicazione Istituzionale e insegnerebbe Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia di Belle Arti del capoluogo abruzzese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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