Ugento 450mila euro per proteggere il mare e sostenere la pesca

Il finanziamento grazie ad una proposta che prevede l’installazione di dissuasori anti-strascico e moduli pensati per ricostruire una sorta di armatura ecologica sul fondale UGENTO - Il Parco naturale regionale “Litorale di Ugento” ottiene un finanziamento regionale nella specifica graduatoria, classificandosi al terzo posto della graduatoria, per 450mila euro da destinare al il mare di Ugento: un’azione mirata che punta alla salvaguardia della biodiversità con soluzioni a basso impatto. L’obiettivo è proteggere i tratti più delicati del fondale, a partire dalla prateria di Posidonia oceanica (habitat prioritario 1120*), vero polmone blu del Mediterraneo, e dagli habitat di scogliera, essenziali per la funzionalità ecologica e la ricchezza di specie lungo la costa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

