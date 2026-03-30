Una quota societaria è stata venduta per ottenere la liquidità necessaria a evitare il fallimento del gruppo Visibilia. L'operazione ha coinvolto circa il 26% di Servi gest, generando circa 450 mila euro. La vendita è stata determinante per assicurare il sostegno finanziario richiesto per mantenere attiva la società.

La liquidità necessaria per scongiurare il fallimento del gruppo Visibilia è arrivata attraverso la vendita di una quota societaria. L’ex ministra Daniela Santanchè ha incassato 450 mila euro cedendo il 26% della Servi gest srl a un acquirente romano. L’operazione, conclusa nell’autunno del 2025, mira a salvare l’immobile dato in garanzia al tribunale di Milano. La transazione ha coinvolto la Digital building srl, società dove siede anche la stilista Emiliana Haberi come azionista. Nonostante i bilanci della società familiare mostrino perdite operative, il valore dell’immobile rivalutato ha giustificato il prezzo di cessione. Il fratello Massimo Garnero guida l’azienda mentre la Santanchè mantiene una piccola partecipazione residua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santanchè salva Visibilia: 450mila euro dalla vendita del 26% di Servi gest

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