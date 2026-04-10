Il ministro ha smentito la premier sulla proposta di riduzione delle accise, affermando che comporterebbe costi troppo elevati e una tassazione generale. La questione delle accise sui carburanti rimane quindi aperta e non ancora risolta. Intanto, l’emergenza energetica continua a essere al centro dell’attenzione, con particolare attenzione alla situazione degli aeroporti europei, che si prepara a nuove sfide.

L’emergenza energetica non è finita. Anzi, quella degli aeroporti europei deve ancora iniziare. A lanciare l’allarme è il Financial Times, spiegando che gli scali europei rischiano di dover fronteggiare una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei nel caso in cui lo Stretto di Hormuz non venga completamente riaperto entro tre settimane. Intanto in Italia i prezzi dei carburanti scendono, ma con il contagocce e non in tutte le regioni, come rileva l’Unione Nazionale Consumatori. Le preghiere di Urso non sortiscono effetti. Ieri il prezzo medio del gasolio è sceso in Italia a 2,180 euro al litro, -0,4 centesimi rispetto ai listini del giorno prima, mentre la benzina si è attestata a 1,793 eurolitro (-0,3 centesimi rispetto a giovedì). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pichetto smentisce la sua premier sul taglio delle accise. Per il ministro costa troppo: “Vorrebbe dire tassare tutti”

Pichetto: “Continuare con il taglio delle accise significa dover tassare i cittadini su altro”Continuare con il taglio delle accise significa dover tassare i cittadini su altro.

Carburanti, prezzi giù col contagocce (e non ovunque) nonostante le “raccomandazioni” di Urso. Pichetto: “Tagliare le accise vuol dire tassare tutti”Le “raccomandazioni” del ministro Adolfo Urso e gli avvertimenti di Giorgia Meloni non sembrano aver avuto grande presa sulle compagnie petrolifere.