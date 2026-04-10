Carburanti prezzi giù col contagocce e non ovunque nonostante le raccomandazioni di Urso Pichetto | Tagliare le accise vuol dire tassare tutti

Nonostante le raccomandazioni del ministro e gli avvertimenti del governo, i prezzi dei carburanti sono diminuiti molto lentamente e in modo disomogeneo, con alcune aree che sembrano meno coinvolte di altre. Le compagnie petrolifere continuano a mantenere i prezzi elevati, senza evidenti segnali di un calo significativo. Il tema delle accise e delle politiche di tassazione rimane in primo piano, con alcune voci che evidenziano le implicazioni di eventuali riduzioni.

Le “raccomandazioni” del ministro Adolfo Urso e gli avvertimenti di Giorgia Meloni non sembrano aver avuto grande presa sulle compagnie petrolifere. Giovedì il primo ha convocato al Mimit i rappresentanti di Api-Ip, Eni, Q8 e Tamoil e, stando a quanto riferito dai petrolieri, “si è raccomandato di evitare speculazioni e aumenti ingiustificati e di abbassare subito i prezzi quando le quotazioni del greggio scendono ” come era successo il giorno prima dopo l’annuncio della tregua in Iran. Intanto la presidente del Consiglio parlando alla Camera paventava “ulteriori interventi sui profitti delle società energetiche ” in caso di “comportamenti speculativi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mimit, prezzi carburanti in calo, gasolio self a 2,181 euro al litro. Prezzo medio self benzina a 1,789 euro. #ANSA x.com