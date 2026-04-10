Un politico ha affermato che proseguire con i tagli alle accise comporterebbe l'obbligo di aumentare altre tasse sui cittadini. La sua posizione si basa sull'idea che, mantenendo questa strategia, siano necessarie nuove entrate fiscali per compensare le perdite di entrate derivanti dai tagli. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti specifici o sulle alternative considerate.

Continuare con il taglio delle accise significa dover tassare i cittadini su altro. Il ragionamento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è chiaro: se si decide di prorogare lo sconto sui carburanti bisognerà pensare a come sopperire a quelle risorse, quindi guardare alla tassazione generale. Valutazione a fine aprile. “ Arrivati a fine aprile faremo la valutazione ” su eventuali nuovi tagli alle accise – spiega Pichetto – anche perché prorogare i tagli “vuol dire tassare tutti i cittadini; naturalmente si tratta di ribaltare su altri o sul sistema più allargato l’onere, che è di quasi un miliardo di euro al mese, quindi un onere pesante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pichetto: “Continuare con il taglio delle accise significa dover tassare i cittadini su altro”

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