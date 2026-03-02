Sedentarietà intelligente | perché leggere protegge il cervello mentre la TV lo danneggia

La sedentarietà può essere suddivisa in due categorie: attiva e passiva. Leggere viene considerato un esempio di sedentarietà attiva, mentre guardare la televisione rappresenta un’attività passiva. Studi recenti evidenziano che leggere aiuta a mantenere in salute il cervello, mentre passare troppo tempo davanti allo schermo può avere effetti dannosi. La differenza tra le due pratiche influisce sui risultati nel tempo.

La distinzione tra sedentarietà attiva e passiva potrebbe riscrivere le raccomandazioni sulla salute cerebrale. Uno studio su oltre 1,5 milioni di persone rivela che non è stare seduti il vero problema, ma ciò che facciamo mentre siamo seduti. Immaginate due persone che trascorrono entrambe otto ore al giorno sedute. La prima passa la serata davanti alla televisione, cambiando canale meccanicamente, mentre la seconda legge un romanzo complesso o risolve cruciverba impegnativi. Secondo la scienza più recente, questi due comportamenti apparentemente simili stanno producendo effetti radicalmente diversi sui loro cervelli. Una revisione... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

