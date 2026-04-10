Piantedosi ' minaccia eversiva è reale presente attiva'

Il ministro dell’interno ha commentato un episodio in cui due militanti anarchici sono deceduti mentre stavano preparando un ordigno. Secondo quanto dichiarato, si tratta di un fatto che dimostra come la minaccia eversiva sia ancora attiva e concreta. Il ministro ha sottolineato che non si può considerare un fatto isolato o da trascurare, evidenziando l’importanza di monitorare situazioni di questo tipo.

"Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento in occasione della cerimonia in piazza del Popolo per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia. "La polizia di Stato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili" sottolinea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piantedosi, 'minaccia eversiva è reale, presente, attiva' Piantedosi “A Torino chiara matrice eversiva, servono strumenti adeguati”ROMA (ITALPRESS) – “Finalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata... Askatasuna, Piantedosi senza mezzi termini: “A Torino chiara matrice eversiva”Le violenze nel corso del corteo di solidarietà per gli attivisti del centro sociale Askatasuna ha riacceso in Italia le polemiche riguardanti la... Piantedosi, 'minaccia eversiva è reale, presente, attiva'(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma ch ... tuttosport.com Anarchici morti a Roma, il questore vieta il presidio. Piantedosi: Minaccia concreta e strutturataDiffuso un manifesto sui siti d'area della galassia anarchica: Per Sara e Sandrone morti combattendo per la Libertà. Le parole del ministero dell'Interno durante il question time alla Camera ... romatoday.it