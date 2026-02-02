Askatasuna Piantedosi senza mezzi termini | A Torino chiara matrice eversiva

Piantedosi non si nasconde e parla chiaro. Durante il corteo di Torino, dove alcuni attivisti del centro sociale Askatasuna sono stati oggetto di violenze, il ministro dell’Interno ha detto che dietro ci sono chiare tracce di una matrice eversiva. Le forze dell’ordine stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto e per garantire che episodi simili non si ripetano. La polizia ha già avviato indagini per identificare i responsabili.

Le violenze nel corso del corteo di solidarietà per gli attivisti del centro sociale Askatasuna ha riacceso in Italia le polemiche riguardanti la sicurezza. Scontri con le forze di polizia, violenze e minacce nei confronti di un sistema che tenta di controllare le manifestazioni ed evitare che sfocino in tafferugli. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato di non avere dubbi: "Le finalità e i metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con strumenti adeguati". Il titolare del Viminale, poi, ha specificato che il comparto della sicurezza ha funzionato come auspicato.

