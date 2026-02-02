Piantedosi A Torino chiara matrice eversiva servono strumenti adeguati

Il ministro Piantedosi ha parlato di un corteo a Torino, definendolo con parole dure. Secondo lui, si tratta di un evento con una chiara matrice eversiva e potenzialmente terroristica. Per questo, serve un intervento deciso e strumenti adeguati per affrontarlo.

ROMA (ITALPRESS) – “Finalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con strumenti adeguati”. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista a La Stampa in merito ai disordini durante la manifestazione di sabato scorso a Torino. “Il filtro preventivo avrebbe potuto essere rafforzato dalla possibilità di praticare il fermo di polizia per almeno 12 ore, misura che abbiamo previsto tra le norme da approvare. E' rivolta proprio a bloccare preventivamente soggetti di cui già si conoscono intenzioni e attitudini”, spiega riferendosi al nuovo pacchetto sulla sicurezza in discussione.🔗 Leggi su Iltempo.it

Approfondimenti su Piantedosi Torino

La tensione torna a salire dopo le dichiarazioni del ministro Piantedosi.

La proposta dei Fratelli d’Italia di dotare la Polizia locale di taser fa discutere a Cesenatico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Piantedosi Torino

Argomenti discussi: Piantedosi: A Torino chiara matrice eversiva. I violenti aiutati dai cosiddetti pacifici; Piantedosi: Chiara matrice eversiva a Torino, i violenti sono stati aiutati dai cosiddetti pacifici; Disordine pubblico Per Piantedosi a Torino non c’era distinzione tra manifestanti violenti e pacifici; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella.

Torino: Piantedosi, chiara matrice eversiva, violenti aiutati dai cosiddetti pacificiFinalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con ... agenzianova.com

Matteo Piantedosi: Basta ipocrisia: a Torino i pacifici hanno fatto da scudo ai violentiIl ministro dell'Interno: Siamo di fronte a un terrorismo urbano di stampo eversivo che è alla ricerca di ogni pretesto per perseguire ... huffingtonpost.it

Matteo Piantedosi: "Basta ipocrisia: a Torino i pacifici hanno fatto da scudo ai violenti" x.com

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata a LaStampa dopo gli scontri di Torino tra manifestanti e forze dell’ordine, difende con fermezza l’operata delle forze dell'ordine - facebook.com facebook