Piano Mobilità Nove giorni di monitoraggio

Il Comune di Siena ha annunciato l’avvio di una campagna di rilevazione dei flussi di traffico nel centro urbano, che durerà nove giorni. Questa operazione fa parte della revisione e dell’aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Durante questo periodo, verranno monitorate le modalità di ingresso e uscita nella zona centrale della città. L’obiettivo è ottenere dati più precisi sulla circolazione veicolare locale.

Nell’ambito della revisione e aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), il Comune di Siena avvierà una campagna di rilevazione dei flussi di traffico in ingresso e in uscita dal centro urbano. Le attività, affidate alla società Sintagma, prenderanno il via a partire da lunedì e si svolgeranno in modo continuativo, 24 ore su 24, per una durata complessiva di nove giorni, fino a martedì 21 aprile, includendo anche le operazioni di installazione e rimozione delle apparecchiature. Lungo le principali direttrici di accesso alla città, in tratti di competenza comunale, saranno temporaneamente installati dispositivi radar e videocamere, utilizzati esclusivamente per la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai flussi veicolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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