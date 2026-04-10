Piano Mobilità Nove giorni di monitoraggio
Il Comune di Siena ha annunciato l’avvio di una campagna di rilevazione dei flussi di traffico nel centro urbano, che durerà nove giorni. Questa operazione fa parte della revisione e dell’aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Durante questo periodo, verranno monitorate le modalità di ingresso e uscita nella zona centrale della città. L’obiettivo è ottenere dati più precisi sulla circolazione veicolare locale.
Nell’ambito della revisione e aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), il Comune di Siena avvierà una campagna di rilevazione dei flussi di traffico in ingresso e in uscita dal centro urbano. Le attività, affidate alla società Sintagma, prenderanno il via a partire da lunedì e si svolgeranno in modo continuativo, 24 ore su 24, per una durata complessiva di nove giorni, fino a martedì 21 aprile, includendo anche le operazioni di installazione e rimozione delle apparecchiature. Lungo le principali direttrici di accesso alla città, in tratti di competenza comunale, saranno temporaneamente installati dispositivi radar e videocamere, utilizzati esclusivamente per la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai flussi veicolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Presentato il piano di mobilità e sosta per i giorni del VinitalyLa città di Verona è pronta a ospitare la 58ª edizione del salone internazionale sui vini e i distillati, una manifestazione di rilievo mondiale in...
Vincoli mobilità docenti: CNDDU chiede monitoraggio e rientro immediato per la classe di concorso A046. Il comunicatoIl CNDDU chiede al Ministro Valditara il rientro immediato dei docenti assunti con legge 107, vincolati lontano da casa.
Day 7: 10 Minute Full Body Mobility Routine | Follow Along Stretches
Temi più discussi: Piano Mobilità. Nove giorni di monitoraggio; Presentato il piano di mobilità e sosta per i giorni del Vinitaly; Alloggi Erp, sorteggi per mobilità e nuove assegnazioni; Mobilità. Ztl Isola, al via il 20 aprile con primi due mesi di pre-esercizio.
Piano Mobilità. Nove giorni di monitoraggioNell’ambito della revisione e aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), il Comune di Siena avvierà una campagna di rilevazione dei flussi di traffico in ingresso e in uscita ... lanazione.it
Procedura VAS - Valutazione di incidenza del Piano Direttore della Mobilità Regionale (PDMR)30/11/2018 - E' stato istituito con nota della DG Mobilità prot. 166654 del 13/03/2018 il Gruppo di Lavoro per la Sostenibilità ambientale del Piano Direttore della Mobilità della Regione Campania ... regione.campania.it
Misterbianco, mobilità a Lineri: riassetto del piano viario nell’area di via Nobel Il sindaco Corsaro: «Intervento mirato per rendere più scorrevole e ordinato l’accesso al quartiere» A partire da domani, giovedì 9 aprile, alle ore 14, entrerà in vigore in via sperime - facebook.com facebook