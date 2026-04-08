Presentato il piano di mobilità e sosta per i giorni del Vinitaly

È stato presentato il piano di mobilità e sosta per i giorni del Vinitaly, la 58ª edizione del salone internazionale dedicato a vini e distillati che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile. La città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo. Le autorità hanno indicato le misure adottate per gestire il traffico e facilitare gli spostamenti durante l’evento.

La città di Verona è pronta a ospitare la 58ª edizione del salone internazionale sui vini e i distillati, una manifestazione di rilievo mondiale in programma dal 12 al 15 aprile. Per gestire l'imponente afflusso di visitatori attesi presso il quartiere fieristico, il Comune di Verona ha definito. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Presentato Vinitaly and the City a Verona: «Un’esperienza immersiva che unisce l’Italia attraverso il vino» Leggi anche: Vini dell’Umbria: il nuovo piano di qualità punta al Vinitaly 2026 Temi più discussi: Export e investimenti, presentato il nuovo piano di internazionalizzazione; Piano Strategico 2026-2028: crescita e credibilità; CASSA CENTRALE BANCA PRESENTA IL PIANO AI SINDACATI; Presentato il piano di mobilità e sosta per i giorni del Vinitaly. Presentato all'Università della Calabria il Piano Strategico di Ateneo 2026–2031. Un evento, è stato spiegato, dal forte valore istituzionale e simbolico, servito a delineare le sfide dei prossimi anni e a dare il benvenuto ai nuovi componenti della comunità Unical. Approvato neg ... rainews.it Marche. Presentato il nuovo piano regionale della prevenzione. Focus su vacciniStrutturato in dodici programmi, di cui quattro dedicati all promozione di corretti stili di vita e uno agli screening oncologici. Per i vaccini, quattro linee di intervento: informatizzazione ... quotidianosanita.it Domani, giovedì 9 aprile. ... "Presentato a Noto il progetto "Fuori Ora, Servizio civile universale". La città investe sui giovani, una vera opportunità di crescita. Ai nostri microfoni Corrado Figura, Paolo Giocastro, Gabriele Spampinato, Giancarlo Pav - facebook.com facebook L’ex pm Davigo, condannato in via definitiva per rivelazione di segreto, ha presentato il terzo (TERZO!) ricorso in Cassazione contro la sua condanna a 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio. Dopo essere stato condannato in primo grado e in app x.com