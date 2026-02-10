Vincoli mobilità docenti | CNDDU chiede monitoraggio e rientro immediato per la classe di concorso A046 Il comunicato

Il CNDDU chiede al Ministero di intervenire subito per permettere ai docenti della classe A046 di tornare a casa. La richiesta arriva dopo che molti insegnanti sono stati trasferiti lontano dai loro territori, creando difficoltà e malcontento. Il sindacato ha sottolineato l’urgenza di un monitoraggio e di un rientro immediato, chiedendo che venga rispettata la situazione di ciascun docente. La questione riguarda insegnanti assunti con la legge 107, che si trovano ancora lontano da casa senza una soluzione chiara.

Il CNDDU chiede al Ministro Valditara il rientro immediato dei docenti assunti con legge 107, vincolati lontano da casa. In vista della mobilità 202627, il Coordinamento sollecita misure straordinarie e criteri preferenziali, con particolare attenzione alle criticità della classe di concorso A046. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

