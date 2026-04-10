Piacenza trionfa a Roma | premi alla sostenibilità e al futuro

Durante l’assemblea della Rete dei Comuni Sostenibili, tenutasi all’Ara Pacis di Roma l’8 e il 9 aprile, l’amministrazione di Piacenza ha ricevuto premi nazionali dedicati alla sostenibilità e al futuro. La cerimonia ha coinvolto diversi enti locali che hanno ottenuto riconoscimenti per i loro progetti e iniziative in ambito ambientale e sociale. Piacenza si è distinta tra i presenti per aver conquistato alcuni di questi riconoscimenti.

L’amministrazione di Piacenza ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali durante l’assemblea della Rete dei Comuni Sostenibili tenutasi all’Ara Pacis di Roma l’8 e il 9 aprile. La città è stata premiata con la Bandiera Sostenibile 2026 e con una menzione speciale da parte di ASviS per un progetto legato alla valorizzazione del territorio fluviale. Indicatori oggettivi e pianificazione intergenerazionale: il modello piacentino. A Roma, davanti a un pubblico composto da oltre 250 partecipanti e rappresentanti di 180 municipalità, l’assessore Brianzi ha esposto il percorso intrapreso dal Comune di Piacenza. Il riconoscimento della Bandiera Sostenibile 2026 premia proprio la capacità dell’ente di basare le proprie scelte pubbliche su misurazioni precise e monitoraggi costanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza trionfa a Roma: premi alla sostenibilità e al futuro Varese trionfa a Roma: premi prestigiosi per il modello sostenibileLa delegazione di Varese ha riportato a casa una serie di riconoscimenti di rilievo durante l’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili,... Roma, il piano dei Friedkin per il futuro: il ritorno di Totti, lo stadio, i trofei e la sostenibilità. Dentro alla strategia giallorossaMercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione James Rodriguez trova una nuova...