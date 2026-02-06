Roma il piano dei Friedkin per il futuro | il ritorno di Totti lo stadio i trofei e la sostenibilità Dentro alla strategia giallorossa

La proprietà Friedkin sta lavorando a un piano preciso per rilanciare la Roma. Nei piani ci sono il ritorno di Totti, la costruzione di un nuovo stadio, l’obiettivo di portare più trofei e una forte attenzione alla sostenibilità. Secondo il Corriere dello Sport, il “gigante addormentato” si è risvegliato e sta muovendo i primi passi in questa direzione. La squadra sembra determinata a cambiare marcia e a riportare la Roma ai vertici.

Totti torna a Roma e riaccende l’entusiasmo dei tifosi.

Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

