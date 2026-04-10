' Pezzotti' sulle residenze scoppia la rissa all' Ufficio Anagrafe

Una rissa si è verificata presso l’Ufficio Anagrafe del municipio di Castel Volturno, dove alcune persone hanno avuto un alterco con i dipendenti comunali. L’episodio si è verificato dopo che sono stati scoperti casi di false residenti nell’ufficio. La scena ha portato a momenti di forte tensione tra gli impiegati e gli individui coinvolti. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’incidente o sulle conseguenze per i partecipanti.

Momenti di forte tensione si sono verificati presso la casa comunale di Castel Volturno.All'interno dei locali dell'Ufficio Anagrafe alcune persone hanno dato in escandescenza contro i dipendenti comunali accortisi delle magagne delle false residente. Le urla hanno attirato l'attenzione dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it "La mia odissea da disabile: ufficio Anagrafe a ostacoli"Disabile in carrozzina va all’ufficio anagrafe del Comune per il rinnovo della carta di identità ma prima trova una buca sul marciapiede, che ne... Lanciano, aperture straordinarie dell'ufficio anagrafe per la carta d'identità elettronicaAperture straordinarie sono state previste all'ufficio anagrafe del Comune di Lanciano per il rilascio della carta d’identità elettronica (Cie) per i...