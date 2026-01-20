Lanciano aperture straordinarie dell' ufficio anagrafe per la carta d' identità elettronica

Il Comune di Lanciano informa che l’ufficio anagrafe sarà aperto in modalità straordinaria esclusivamente per i residenti, al fine di facilitare il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE). Tali aperture sono state programmate per garantire un servizio più accessibile e tempestivo. Si consiglia di verificare le date e gli orari specifici presso l’ufficio o sul sito istituzionale.

Aperture straordinarie sono state previste all'ufficio anagrafe del Comune di Lanciano per il rilascio della carta d’identità elettronica (Cie) per i soli residenti. Le date sono le seguenti: mercoledì 21 e mercoledì 28 gennaio, ore 15-18; sabato 31 gennaio, ore 8.30-13; mercoledì 4, 11, 18 e 25.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).

